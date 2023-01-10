Osmaniye’de 12 bin metrekare alan üzerine yapımı devam eden çocuk trafik eğitim parkı ve sosyal alanında son aşamaya gelindiği bildirildi.

Osmaniye’de 12 bin metrekare alan üzerine yapımı devam eden çocuk trafik eğitim parkı ve sosyal alanında son aşamaya gelindiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın desteği valilik ve belediye arasında imzalanan protokol çerçevesinde Fakıuşağı Mahallesi’nde 12 bin metrekare alan üzerine yapımı devam eden Osmaniye Çocuk Trafik Eğitim Parkı ve Sosyal Alanı’nda çalışmalar sürüyor. Son aşamaya gelen park ve sosyal alanda Vali Erdinç Yılmaz incelemelerde bulundu.

Vali Yılmaz’a eşlik eden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melih Loş, proje sayesinde çocukların bu alanda eğlenerek öğrendikleri bilgileri aileleri ve çevresiyle paylaşarak farkındalığı arttıracağını kaydetti. Loş, Osmaniye Belediyesi tarafından 12 bin metrekare alan üzerine yapımı tamamlanacak olan projede yeşil alan, eğitim pisti alanı, otopark, kafeterya alanı ile idari bina yer alacağını da sözlerine ekledi.

Projede son aşamaya gelindiğine değinen Vali Erdinç Yılmaz, “Çocuklarımızın, gençlerimizin trafikle ilgili bilgi edinmesi anlamında çok güzel imkânların sunulduğu, teknolojik sunumlarla trafikle ilgili bilgilerin rahatça verilebileceği bir ortam. Çalışmaları Osmaniye Belediyesi tarafından sürdürülmektedir. Biz de Osmaniye Belediyesini destekliyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak bütün hemşerilerimizin hizmetine sunulmuş olacak” dedi.