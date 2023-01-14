Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle Sabun Çayı kurumaya yüz tuttu.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle Sabun Çayı kurumaya yüz tuttu.

Düziçi ilçesinde Düldül Dağı eteklerinden doğan ve Aslantaş Barajına dökülen Sabun Çayı da kuraklıktan nasibini aldı. Kış ayında olunmasına rağmen uzun süredir yağış olmadığı için Sabun Çayı da kurumaya başladı.

Kuraklık nedeniyle Sabun Çayı’nın dibi görünmeye başladı. Kuraklık nedeniyle su akışı son yıllara göre önemli derecede azalan çayın beslediği Karasu Şelalesi eski ihtişamlı görüntüsünü kaybetti.

Sabun Çayının hiçbir zaman bu kadar çekilmediğini ifade eden vatandaşlar, “Bu yıl beklenen yağmur yağmadı, yağışların olmaması Sabun Çayını aşırı derece de etkiledi. Havaların kurak gitmesi çayın debisinin düşmesine neden oldu. Sabun Çayı’nı hiç böyle görmemiştik. Bundan birkaç yıl evvel çok coşkun akan çay, şuanda çok az akıyor ve taşlar görünüyor” dedi.