Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de protokol konteyner kentte yaşayan depremzedelerle bayramlaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin etkilediği Osmaniye’de, afetzede vatandaşların konakladığı Karaçay Konteyner Kenti’nde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşma programına, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Milletvekili Seydi Gülsoy, 12’nci Komando Tugay Komutanlığı Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri ile afetzede vatandaşlar katıldı. Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ve diğer protokol üyeleri konteyner kentte kalan vatandaşların bayramlarını kutladı.

Vali Erdinç Yılmaz, “Allah bize bir daha böyle 6 Şubat’ta yaşadığımız felaketi yaşatmasın diliyorum. Bu felaketin izlerini silmek için de canla başla mücadele ediyoruz. Konteyner kentimizi de kurduk. Bütün hak sahibi olan vatandaşlarımızı yerleştirdik. Kalıcı konutların yapılması da hızla devam ediyor. Bütün hemşerilerimizin bu felaketi en az hasarla atlatabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün de bayramlaşma törenimiz konteyner kentimizde yaptık. Onların her zaman yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Bugün de bayramlaşma programını burada yapmamızın nedeni onları yalnız bırakmamak, onların yanında olduğumuzu göstermek. Biz depremden etkilenen bütün hemşerilerimizin yanındayız. Bütün hemşerilerimin bayramlarını kutluyorum. Daha nice sağlıkla, sıhhatle bayramlara kavuşmasını diliyorum" dedi.