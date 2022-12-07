Osmaniye polisi özel çocuklarla etkinlik yaparak doyasıya eğlenmelerini sağladı.

Osmaniye polisi özel çocuklarla etkinlik yaparak doyasıya eğlenmelerini sağladı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş’un desteğiyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde özel bireyler için masalpark eğlence etkinliği düzenlendi. TDP ekipleri tarafından özel uygulama okullarında eğitim gören yaklaşık 300 çocuk oyun parkurlarında eğlenme imkanı buldu. Uzun süre eğlenerek unutulmaz bir gün geçiren çocuklara otopark alanında polis araçlarının tanıtımı da yapıldı. TOMA ve Narkotik köpeğinin gösterisini ilgiyle izleyen çocuklar, ekip araçları ile Şahin ve Yunus motosikletlerine bindirildi.

Düzenlenen etkinlikten dolayı memnuniyetlerini ifade eden öğrenci velileri, İl Emniyet Müdürü Okumuş ile tüm polis teşkilatına teşekkür etti.