Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, Osmaniye Musiki Derneği Belediye Korosu tarafından, ‘7 Ocak Konseri’ düzenlendi. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği programda, katılımcılar unutulmaz bir akşam yaşadı.

Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in ev sahipliğinde, Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) 15 Temmuz Amfisi’nde Musiki Derneği Belediye Korosu tarafından verilen konsere çok sayıda davetli katıldı. Koro şefi Aziz Mehmet Keskiner yönetiminde sahne alan ekip, solo ve koro halinde olmak üzere seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle keyifli anlar yaşattıkları dinleyicilerden alkış aldı. Konserde, tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak’ta hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur da anıldı. Bir koro üyesinin seslendirdiği ’Hatıran yeter’ parçasına salondakiler de eşlik etti. Müzikseverlerin ilgisi gösterdiği konser sonunda Belediye Başkanı İbrahim Çenet, koro şefi Aziz Mehmet Keskiner’e tüm koro üyeleri adına çiçek verdi.

Etkinlikte konuşan Başkan Çenet, “Osmaniye’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, belediyemiz korosu tarafından gerçekleştirilen bu güzel konser için koro üyesi hanımefendi ve beyefendi arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir akşam oldu" diye konuştu. Etkinlik, protokol ve koro üyelerinin hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.