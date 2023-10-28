Sinop merkeze bağlı Osmaniye Mahallesi sakinleri 5 yıldır asfalt yol bekliyor. Servislerin mahalleye girememesinden dolayı öğrenciler yürüyerek okula gitmek zorunda kalıyor.

Sinop Merkez Osmaniye Mahallesi Gidre Sokak’ta oturan vatandaşlar, yetkililerden yardım bekliyorlar. Evlerinin yollarında asfalt bulunmayan vatandaşlar, yağmur ve kar gibi zorlu hava koşullarında büyük zorluk yaşıyor. Özellikle öğrencilerin ve sabah işe gitmeye çalışan hane sahipleri, hem eğimli hem de taşlı yolda arabalarıyla yol almakta zorlanırken, sabah okula gitmeye çalışan çocuklar da yol çilesi çekiyor. Servis şoförü aracını çıkartamayacağını düşünerek minibüsü indirmek istemiyor. Mahalle sakinleri daha önce yetkililere başvurduklarını ancak hiçbir netice alamadıklarını söylüyor. Zaman zaman yola taş döküldüğünü söyleyen mahalle sakinleri, taşların yağmurlu havada akıp gittiğini, bunun bir çözüm olmadığını tek çözümün sıcak asfalt olduğunu ifade ediyor. Mahalle sakinleri ümitlerini koruyarak yardım beklemeye devam ediyor çünkü hemen karşılarındaki mahallenin yolu da kendi yolları gibi taşlar ile kaplıyken asfalt yapılmış olması onları hâlâ ümitlendiriyor. Yetkililerden yardım bekleyen mahalle sakinleri, acilen karşı mahalledeki gibi sıcak asfalt yapılmasını bekliyor.

Araba çıkmıyor, öğrenci servisi gelmiyor

Mahallede sakinlerinden Seyhan Koca, yaşadıkları zorlukları anlattı. Koca yaptığı açıklamada, “Buradaki şikayetimiz yol. Yolun halini görüyorsunuz. Eşim traktör ile yolu düzeltmeye çalışıyor. Yağmur olduğu zaman sel olan taşları götürüyor. Buraya kadar taş döküyorlar, fakat buradan daha ilerisi daha berbat bir yol. Biz buranın asfalt yapılmasını istiyoruz. Buraya araba çıkmıyor, ayrıca öğrenci servisi buraya gelmiyor. Yol böyle olduğu için zaten arabalar zor çıkıyor. Taş döktükleri zaman yolun yarısına kadar döküyorlar, diğer yarısı duruyor. Greyderin ağzının büyük olduğunu söylüyorlar. Biz bu yolu yapmaları için uğraşmalarını istiyoruz. Biz yıllardır uğraşıyoruz, bir sonuç alamadık” dedi.

Okula giden çocuğunun yağmurlu günlerde yaşadığı zorlukları anlatan Koca, “Çocuğum okula gidiyor. Okul servisi yol bozuk diye aşağıya inmiyor. O yüzden çocuk yukarı çıkmak zorunda kalıyor. Yağmurda durak yok, çocuk yağmurda okul servisini bekliyor. Böyle sıkıntılarımız var. Yolumuzun yapılmasını ve yetkililerden yardım bekliyoruz. Karşı mahalledeki asfaltı gördünüz. Oradaki gibi sıcak asfalt yapılmasını istiyoruz. Çakıl dökmeleri fayda vermiyor, yağmur yağdığı zaman sel alıp götürüyor” diye konuştu.

Daha önce gerekli yerlere yardım çağrısında bulunduklarını fakat hiçbir netice alamadıklarını söyleyen Gülhan Koca, “Torunum yağmurlu havalarda yukarı çıkıyor. Yağmurda ıslanarak servise biniyor. Servis buraya kadar inmiyor, çünkü yol bozuk ben oraya inip çıkamam diyor. Yukarıdaki haneler zaten asfalt kenarındalar, buranın da yolunun yapılmasını onlar da istemiyor. Her yere yardım çağrısında bulunuyoruz, hiçbir yerden yardım gelmiyor” şeklinde konuştu.

“Karşı mahalleye 1 kişi için asfalt yapıldı, bu tarafa yapılmıyor"

Karşı mahallede sadece bir bina olmasına rağmen yola sıcak asfalt yapıldığına dikkat çeken Koca, “Karşı mahalleye 1 kişi için asfalt yapıldı. Bu tarafa yapılmıyor. Artık neden yapılmıyor, onu bilemiyoruz. Bir kişi oraya daha yeni ev yaptı, hemen asfalt yapıldı. Hemen kepçe geldi, greyder geldi oraya ama bizim buraya yol açılsın, yolu düzlesinler diye greyder istediğimiz zaman bile gelmiyor” ifadelerinde bulundu.