Osmaniye’yi Tanıtma Derneği tarafından İzmir’den sonra Ankara Altındağ ilçesinde Atatürk Kültür Merkezinde 09-12 Kasım 2023 tarihleri arasında Osmaniye Tanıtım Günleri etkinliği düzenleyecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Osmaniye’yi Tanıtma Derneği Başkanı Bahri Çolpan, 27 yıldan bu yana Türkiye’nin 80.vilayeti olan Osmaniye’nin tanınmamasının gerçekten kabul edilemez olduğunu belirterek, “ Oysaki Osmaniye, Batı ve doğunun arasında, kaleleri, yaylaları, doğal güzellikleri ve tarihi yerleri ile Osmaniye güzel bir vilayettir. Ancak Osmaniye, Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi büyük şehirlerin arasına sıkışmış kalmış durumdadır. Etrafımızdaki bütün vilayetlerin havalimanlarının olması, sadece Osmaniye’de havalimanı olmaması tanınma oranını oldukça aşağıya çekmektedir. Osmaniye’yi görmeye gelen yabancı ve yerli turistler, başka havalimanlarına indiği için Osmaniye’yi hala ilçe sanılmaktadır. 2017 yılında yaklaşık 10 arkadaşımızla Osmaniye’yi Tanıtma Derneği’ni kurduk. İlk olarak tarım ürününden ileriye gidemeyen ve ne tüccarını, ne de üreticisini memnun edemeyen meşhur ürünümüz Osmaniye Fıstığını, yaptığımız tanıtımlarla sanayi ürünü haline getirdik. Bu gün Türkiye’nin her yerinde Osmaniye Fıstığı etiketi yazmayan ürünleri kimse güvenip almıyor. Israrla çerezcilerden Osmaniye Fıstığı istiyor. Bu ürünümüz için çok mücadele ettik, o kadar mücadelemiz Osmaniye’yi tanıtmaya yetti mi asla yetmedi. Şimdi de Osmaniye’nin yöresel tatlarını İzmir’den sonra Ankara’ya gidiyoruz. ” dedi.

09-12 Kasım 2023 tarihleri arasında Osmaniye’mizi biraz daha tanıtabilmek için Ankara Altındağ Atatürk Kültür Merkezinde etkinliğimiz var. Bu etkinlikte Osmaniye’nin etli kömbesini, bayram kömbesini, Zorkun Tavasını, Osmaniye Fıstıklı kıyma kebabını, Yoğurtlu kömbesini, Osmaniye Fıstıklı Çiğ köftesini, Kadirli usulü sucuk ekmeğini, Osmaniye Fıstığının tüm çeşitlerini, Osmaniye simidini, şalgamımızı ve dünyaca ünlü Karatepe kilimlerimizi, Osmaniye zeytinlerini ve zeytinyağlarını Ankaralıların beğenisine sunacağız” dedi.