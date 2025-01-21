Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği, tam donanımlı 5 yeni ambulans ve 2 UMKE ve 1 evde sağlık hizmetleri aracını daha araç filosuna kattı.

Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen araçların anahtar teslim töreni, İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde düzenlendi. Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 2024 yılında 517 personelle 61 bin hastaya acil sağlık hizmeti verdiklerini anlattı. 5 bin 100 hastanın kentteki veya kent dışındaki hastanelere 112 ambulanslarıyla aktarıldığını kaydeden Yavuzyılmaz, "93 UMKE gönüllümüz ve yeni gelen 2 aracımızla birlikte toplam 4 tane 4 çeker ve 1 tane de komuta aracı olmak üzere 5 UMKE aracımızla hizmet vermeye gayret ediyoruz. 2024 yılında 112 ambulanslarımız yaklaşık 1,5 milyon kilometrenin üzerinde yol katettiler. 48 ambulansımız vardı şu anda hizmete aldığımız 5 ambulansla birlikte toplam 53 ambulans 29 farklı istasyonda vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bu ambulanslarımızın 6 tanesi 4 çeker, 43 tanesi hafif arazi, 1 tanesi yeni doğan, 1 tanesi obez ve 1 tanesi çoklu 4 yataklı ambulans özelliğindedir" dedi.

Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ise yeni hizmet araçlarının hayırlı olmasını temenni ederek, kentte sağlık hizmetlerini artırmak için geceli gündüzlü çalıştıklarını söyledi.

Vali Erdinç Yılmaz, devletin son zamanlarda sağlık alanında çok büyük atılımlar yaptığını belirterek, "Bu atılımlar içinde Osmaniye’miz de hamdolsun gereken yatırımları aldı, alıyor. İlimiz muhteşem bir devlet hastanesine kavuşmuş oldu. Bahçe ve Düziçi ilçelerimizdeki hastanelerimiz bitti, Sumbas son aşamasında, Toprakkale ilçemizdeki bitti hizmete devam ediyor, Hasanbeyli ilçemizdeki devlet hastanesi inşaatı devam ediyor" diye konuştu.

Teslimi yapılacak 5 ambulans, 2 UMKE aracı ve 1 evde sağlık hizmeti aracının kente kazandırılmasının önemli olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, "Sağlıkta zamanın her anının çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Sağlıktaki en ufak bir iyileşmenin bile ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Biz de Osmaniye’mize kazandırılabilecek bütün hizmetleri kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Şehitler diyarı yiğit Osmaniye’mize hizmet kazandırdıkça çalışma azmimiz artarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu araçlarımızın Osmaniye’mize hayırlı olmasını, kazasız belasız en güzel şekilde Osmaniyeli hemşerilerimize hizmet etmesini diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından acil sağlık hizmetlerinde kullanılacak 8 yeni aracın aracının anahtarları şoförlerine teslim edildi.