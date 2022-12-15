Sağlık Bakanlığı tarafından Osmaniye İl Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Ahmet Kara İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Dr. Hasan Öznavruz’dan teslim aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Osmaniye İl Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Ahmet Kara İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Dr. Hasan Öznavruz’dan teslim aldı.

İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleşen törende, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr.Ender Erikan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Tamer Gülsur, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Vekili Uz. Dr. Ersin Peker, Destek Hizmetleri Başkanı Hamza Tor, Başkan Yardımcıları ve Sağlık Müdürlüğü Çalışanları katıldı.

Törende konuşan Dr. Hasan Öznavruz, "5 yıl önce devraldığım ve gururla sürdürdüğüm görevimi bugün itibarıyla Dr. Ahmet Kara arkadaşıma devrediyorum. Bu süreçte birlikte görev yaptığım arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyor, Dr. Ahmet Kara’ya yeni görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü görevini devralan Dr. Ahmet Kara ise, “Sayın Hasan Öznavruz beye bu zaman kadar verdiği hizmetler ve ilimize kattığı değerler için teşekkür ediyorum. Bizde devraldığımız hizmet bayrağını daha iyi noktalara taşımak adına yoğun bir tempoda çalışacağız inşallah” dedi.