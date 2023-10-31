Osmaniye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası, düzenlenen programla hizmete açıldı.
Fakıuşağı Mahallesindeki açılış programına, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Osmaniye İdare Mahkemesi Başkanı Emine Ünsat, Denetimli Serbestlik Müdürü Koray Özkahraman, savcı ve hakimler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından yeni hizmet binası gezildi. Osmaniye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü taşınmış olduğu Fakıuşağı Mahallesi 45018 sokaktaki yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.