Osmaniye Belediyesi, cumhuriyetin ilanının 100’üncü yıl kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ortaokullar Arası Şiir Okuma Yarışması tamamlandı.

Yarışmaya katılım sağlayan 18 ortaokulda eğitim öğretim gören öğrenciler, birbirinden güzel Cumhuriyet şiirleri okudular.

Milli duyguların en üst düzeyde yaşandığı şiir okuma yarışmasında öğrencilerin sergiledikleri performansları ile jüri üyelerini oldukça zorladığı kaydedildi.

Şiir okuma yarışmasında Jüri Başkanı Eğitimci Ahmet Hayva; “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında böylesi özel bir programı düzenleyen Belediye Başkanı Sayın Kadir Kara’ya ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı öğrencilerimizi kutluyor, başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Yarışmada Şehit Hüseyin Cengiz İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ceren Akcan birinci, Mevlana Ortaokulu’ndan Açelya Simge Çiçek ikinci ve Atabey Koleji’nden Emine Buğlem Işık üçüncü oldular.

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen Ortaokullar arası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şiir Okuma Yarışması’nda jüri üyeliklerini Eğitimci Ahmet Hayva, Şair-Yazar Ahmet Yılmaz, Eğitimci Fatih Özkan, Eğitimci Mehmet Çetinkaya, OŞYAD Başkanı Şair-Yazar Mustafa Bardak ve Şair-Yazar Talip Kazgı yaptı.