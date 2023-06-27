Osmaniye Belediyesi ekiplerince, Kurban Bayramı dolayısıyla yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Stantları ziyaret eden Belediye Başkanı Kadir Kara, vatandaşlara taziyelerini iletip, bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramı öncesi tüm birimleriyle kenti bayrama hazırlayan Osmaniye Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini huzur içerisinde gerçekleştirmeleri için mezarlıklardaki tüm hazırlıklarını da tamamladı.

Belediye Sosyal Destek Ekipleri, bayram nedeniyle yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen Osmaniyelileri, bayram kömbesi, meyve suyu, su ve şeker ikramıyla karşıladı. Belediye Başkanı Kadir Kara, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu ile birlikte kurulan standı ziyaret etti. Başkan Kara, yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Başkan Kara, vatandaşların Kurban Bayramlarını kutladı.