Osmaniye Belediyesi tarafından kurulan çadır kentlerde yaşayan depremzede çocuklara oyuncak hediye edildi.

Osmaniye Belediyesi tarafından kurulan çadır kentlerde yaşayan depremzede çocuklara oyuncak hediye edildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Osmaniye’de yaralar sarılmaya devam ediyor. Osmaniye Belediyesi Afet İrtibat Merkezine gelen yardımlar, ekipler tarafından kentteki depremzedelere ulaştırılıyor. Depremden etkilenen çocuklara yönelikte çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Çadır kentlerde yaşayan çocuklar için animasyon gösterileri düzenlenirken, çeşitli hediyeler de dağıtılıyor. Çadır kentleri ziyaret eden belediye personeli, çocuklara oyuncak hediye ederek, mutlu olmalarını sağlıyorlar.