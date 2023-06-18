Osmaniye Belediyesi personeli Babalar Günü dolayısıyla anlamlı ziyaretlerde bulundu. Depremde ailesini kaybetmiş belediye personeli Osman Şaşmaz, Gazi İsmail Kaba ile şehit polis memuru Resul Barutçu’nun ailesine Babalar Günü dolayısıyla ziyaret edildi. Aynı zamanda Yaveriye Mahallesi’ndeki Asri Mezarlık’ta bulunan deprem şehitlerinin kabirleri Türk bayrakları ile süslenip, ziyaretçilere karanfil verilip çeşitli ikramlar yapıldı.

Osmaniye Belediyesi tarafından “Babalar Günü” dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretlerin ilki, Esenevler Mahallesi’nde oturan ve depremde eşi ile 2 kızını kaybeden belediye personeli Osman Şaşmaz’a gerçekleştirildi. Baş sağlığı ve sabır dileklerini ileten ekiptekiler, Şaşmaz’a çiçek ve çeşitli hediyeler takdim ederek Babalar Günü’nu kutladı.

Ziyaretlerin devamında ise Suriye’nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında patlayıcı malzemelere müdahale ederken yaşanan patlamada şehit olan polis memuru Resul Barutçu’nun Gebeli Mahallesi’nde yaşayan babası Remzi ile annesi Döndü Barutçu ziyaret edildi. Anne Barutçu’ya çiçek takdim edilirken şehit Babası Barutçu’ya ise hediye paketi takdim edilerek, “Babalar Günü” kutlandı.

Depremde ailesini kaybeden gaziye ziyaret

Son olarak ise yine depremde eşi ve dört çocuğunu kaybeden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Başkanı Gazi İsmail Kaba, Kırıklı köyündeki evinde ziyaret edildi. Başkan İsmail Kaba’ya, başsağlığı ve sabır dileklerini ileten belediye personeli, ardından Babalar Günü dolayısıyla hediye paketini takdim etti. Gazi Kaba ve ailesi ile birlikte, köy mezarlığında bulunan eşi ve 4 çocuğunun mezarları ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi.

Deprem şehitlerinin mezarları Türk bayrakları ile süslendi

Diğer yandan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde enkaz altında kalarak yaşamlarını kaybeden deprem şehitlerinin mezarları da Babalar Günü dolayısıyla Türk bayrakları ile süslendi. Kurulan çadırda gün boyu deprem şehitleri için Kur’an okunup dua edildi. Babalar Günü için ziyarete gelenlere ise Türk bayrağı, karanfil verildi. Ayrıca çeşitli ikramlarda bulunuldu.