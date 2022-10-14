Osmaniye Belediyesi Yaşlı Destek Programı (YADES) çerçevesinde 2021 yılında gösterdiği başarı ile 2022 yılında hazırladığı projeyle hibe desteği almaya hak kazandı.

Osmaniye Belediyesi Yaşlı Destek Programı (YADES) çerçevesinde 2021 yılında gösterdiği başarı ile 2022 yılında hazırladığı projeyle hibe desteği almaya hak kazandı.

Osmaniye Belediyesi’nin Ata Projesi çerçevesinde “Evimde Mutluyum” sloganıyla başlattığı projeyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü YADES 2022 programında 500 bin TL’lik hibe desteği aldığı açıklandı. Proje çerçevesinde Belediye Kültür Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından 65 yaş üstü vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek ihtiyaçları kayıt altına alınıyor. Desteğe ihtiyaç duyan yaşlıların ihtiyaçları ve talepleri proje belediye imkânları ile ihtiyaçları gideriliyor. Proje çerçevesinde hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlılara evlerinde sağlık taraması, psikolojik destek, ozonlu su ile banyo, tırnak kesimi, saç bakımı gibi hizmetler veriliyor.

“Büyüklerimizin her zaman destekçisi olacağız” diyen Belediye Başkanı Kadir Kara, “Osmaniyeli hemşerilerimiz için desteklerini esirgemeyen Bakanımız Derya Yanık’a şükranlarımı sunuyorum. Ata Projemiz çerçevesinde ‘Evimde Mutluyum’ sloganıyla başlattığımız projemize YADES programı çerçevesinde destek veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Derya Yanık hanımefendiye şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum. İnşallah büyüklerimizin her zaman yanında destekçileri olarak yaşamlarını daha da kolaylaştırmak için çalışmalarımıza ara vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.