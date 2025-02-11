Osmaniye Belediyesi, larva, uçkun ve uçan haşerelerle etkin mücadelesini kış aylarında da sürdürüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Amirliği ekipleri ‘Kültürel Mücadele’ çerçevesinde, vatandaşlardan destek isteyip, ev, bağ ve bahçelerinde sivrisinek ve karasinek üreme alanlarında tedbirler alarak destek olmalarını istedi. 38 mahallede görevlendirilen yaklaşık 14 teknik personel ve 5 araç, kış aylarında soğuktan etkilenmemek adına mazgal, menfez, su birikintileri ve su giderleri gibi sıcak alanlara kışlak olarak yuvalanan larva, uçkun ve uçan haşerelere karşı ilaçlama yaptı. Vatandaşlardan da evlerinin etrafında yer alan su birikintilerini yok etmesi, saksı altında su birikintilerine izin vermemesi, bahçe-bostan gibi alanları sulamak için su biriktirilmemesi, su biriktirilen kapların ağızlarının kapatılması gibi konulara dikkat etmeleri istendi.

Ayrıca ekipler çalışma yaptıkları bölgelerde ‘Kentimizde Zararlılarla Mücadele’ konulu bilgilendirici broşürleri vatandaşlara dağıtarak kültürel mücadelenin daha da güçlenmesine imkan sağlıyor. Öte yandan, özellikle bodrum katlarda ve inşaat alanlarında oluşan su birikintilerinden habersiz olan Sağlık Amirliği ekipleri, bu tür üreme alanlarında mücadele edebilmesi amacıyla vatandaşların kültürel mücadelenin örneği olarak ihbarda bulunması vektörle mücadelede önemli görev üstleneceği kaydedildi.