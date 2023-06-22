Osmaniye Belediyesi’nin “Sağlıklı ve eğlenceli bir yaz için” sloganı ile düzenlediği Ücretsiz Yaz Spor Okulları’nın bu yıl 13’üncüsü yapılacak. Yaz Spor Okulları’nın kayıtlarının 5 Temmuz’a kadar devam edeceği bildirildi.

Osmaniye Belediyesi’nin Sosyal Sorumluluk Projesi olan 7 - 14 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz düzenlenecek olan Yaz Spor Okullarında, basketbol, futbol, voleybol, çim hokeyi, halk oyunları, badminton, bocce, okçuluk, dart, masa tenisi, akıl zeka oyunları ve izcilik branşlarında eğitimler verilecek.

Kayıtlarda öğrencilerden kimlik fotokopisi ve veli imzalı başvuru formu istenilecek. Kayıtlar, belediye girişindeki zemin katta kurulan stantlarda kurs eğitmenleri tarafından yapılacak. 10 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında tek dönem halinde yapılacak 13. Yaz Spor Okullarında, öğrencilere belli noktalardan servis imkânı sağlanacak.