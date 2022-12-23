Osmaniye Belediyesi bünyesinde tiyatro topluluğu kuruldu. Belediye, şehirde kültürel canlılığı arttırmak ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla Osmaniye Fikir Sanat Tiyatrosu Kulübü’nü hayata geçirdi.

Osmaniye Belediyesi bünyesinde tiyatro topluluğu kuruldu. Belediye, şehirde kültürel canlılığı arttırmak ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla Osmaniye Fikir Sanat Tiyatrosu Kulübü’nü hayata geçirdi.

Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezinde çalışmalara başlayan tiyatro grubu ilk sahneyi kurtuluş haftasında 7 Ocak Destanı adlı oyunu ile “Bir Ölür Bin Diriliriz” sloganıyla alacaklar.

Öznur Gökşen Dinç ve Gül Hayat Demirci’nin kaleme aldığı, Öznur Gökşen Dinç’in yönetmeliğini yaptığı ‘Bir Ölür Bin Diriliriz’ tiyatro oyunu 18 sahneden oluşan 2 perdelik oyun ile tiyatro severler ile buluşacak.

“Şehir tiyatroları olma yolunda önemli bir adım”

Tiyatro topluluğunun çalışmalarına katılan Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, “Osmaniyemize kültürel anlamda ve sosyal açıdan önemli katkılar sağlayacağına inandığımız tiyatro topluluğunu kurarak hayata geçirdik. İnşallah devamını da getirerek kentimize şehir tiyatroları olma yolunda zemin oluşturarak çok önemli bir adım atmış oluruz. Osmaniye Belediyesi olarak özveriyle çalışmalarını yürüten tiyatro ekibinin her zaman destekçisi olacağız. İlk sahneyi kurtuluş haftası etkinliklerinde alacak. Ekibimiz belirli periyotlarla hazırladıkları çeşitli oyunlarla tiyatro severler için sahne almaya devam edecek. Katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kütüphane ve edebiyat araştırmaları, tarihi araştırmalar ve yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda kaleme alınan oyun hakkında bilgi veren Yönetmen Öznur Gökşen Dinç ise şunları kaydetti:

“Çukurova topraklarında geçen, 1920’li yılların yoklukla ve çetin geçen savaş mücadelelerinin anlatıldığı, Fransızların düzenli ordularına karşı çetelerin kazmayla kürekle savaştığı kadınların çocukların verdiği desteği ve çektiği çileleri anlatan, Rahime Hatun’u, Saim Bey’i, ve daha nice çete liderlerinin mücadelelerinin ele alındığı bir kurtuluş hikayesidir. Tiyatro topluluğumuzu kurarak hayata geçiren Osmaniye Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Bizlere sunulan bu imkan gençler için ve şehrimiz adına çok önemli. Tiyatro topluluğumuzun hayata geçmesindeki en önemli isim ve desteklerini esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya özellikle teşekkür ediyorum.”