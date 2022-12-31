Osmaniye Belediyesi Sıfır Atık Projeleri’ne bir yenisini daha ekleyerek, geri dönüşüm bankaları kurdu. Kurulan geri dönüşüm bankaları puan sistemiyle hizmet verecek.

Osmaniye Belediyesi Sıfır Atık Projeleri’ne bir yenisini daha ekleyerek, geri dönüşüm bankaları kurdu. Kurulan geri dönüşüm bankaları puan sistemiyle hizmet verecek.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi öncülüğünde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi, ülke genelinde olduğu gibi şehrimizde de büyük önem arz etmektedir. Hemşerilerimizin katkısı ve desteğiyle sıfır atık çerçevesinde hayata geçirdiğimiz projelerimize bir yenisini daha ekledik. Atıkları geri dönüşüme kazandırarak çevreyi korumak ve aynı zamanda ev ekonomisine de katkı sağlamayı hedefleyerek hayata geçirdiğimiz Geri Dönüşüm Bankası, Fakıuşağı Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Meydanı ve Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı’nda hizmet vermeye başladı. Vatandaşlarımız geri dönüşüm bankalarına gelerek geri dönüşüm kartlarını temin edecekler. Geri dönüşüme kazandırdıkları her cam, plastik, kâğıt- karton, metal, atık yağ, atık pil ve elektronik atık gibi malzemeler karşılığında kartlarında puan biriktirecekler. Bu puanlar karşılığında ise temizlik malzemesi veya gıda ürünleri alarak ev ekonomilerine de katkı sağlamış olacaklar” ifadelerini kullandı.