Osmaniye Belediyesi Çocuk Oyun Otobüsü Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerle bir araya geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak “Cumhuriyet” temalı boyama etkinliğine katılan öğrenciler keyifli anlar yaşadılar.

Osmaniye Belediyesi’nce çocuklara özel olarak hazırlanan Çocuk Oyun Otobüsü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilkokullarda öğrencilerle bir araya geliyor. Oyun otobüsünde görevli personeller gözetimde çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak hazırlanan ‘Cumhuriyet’ temalı boyama etkinliğine katılıyor. Boyama etkinliğinde keyifli vakit geçiren öğrenciler ayrıca Cumhuriyet’in 100. yılı ile ilgili bilgiler ediniyor. Osmaniye Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler etkinlik sonunda öğrencilere takdim edilirken, etkinliğin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar devam edeceği kaydedildi.

Etkinlik hakkında bilgiler veren görevli Emine Kaleli, “Osmaniye Belediyesi olarak çocuklarımıza özel hazırlanmış oyun otobüsümüzle 7 Ocak İlkokulundayız. Birinci sınıf öğrencilerimizle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel boyama etkinliği yapıyoruz. Etkinlik sonunda çocuklarımıza Cumhuriyet temalı boyamalar ile boyama kalemleri hediye ediyoruz. Ayrıca çocuklarımıza Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili bilgiler veriyoruz” dedi.