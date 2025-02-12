Adana Yeşiloba Hipodrom’da düzenlenen Osmaniye Belediye Başkanlığı Koşusu’nu, Akın Sözen idaresindeki Silent Lightning kazandı. Koşu öncesi hipodromda Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı türkü ve marşlar seslendirdi.

Konserin ardından atların yerini almasıyla birlikte 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının katıldığı koşu, 1900 metre mesafe üzerinden kum pistte yapıldı. Birinci olabilmek için hem atların hem de jokeylerin ter akıttığı Osmaniye Belediye Başkanlığı Koşusu’nda Muzaffer Buğdaycı’nın sahibi ve yetiştiricisi olduğu Şefik Aydemir tarafından antrene edilen jokeyi Akın Sözen idaresinde doru dişi tay Silent Lightning kazandı. 8 safkanın birincilik için mücadele verdiği koşuda ikinciliği Shinny elde ederken Smart Children isimli tay üçüncü, Kocahanım dördüncü ve Beauty Of Darkness ise beşinci olarak olarak tamamladı. Koşunun galibi Silent Lightning için bitiriş derecesi 2.05.68 olurken farklar 2,5 Boy - Burun - Boyun - 1,5 Boy şeklinde sonuçlandı.

Koşu ardından düzenlenen törende, yarışı birincilikle kazanan tayın sahibi adına antrenörü Şefik Aydemir’e ödülünü, Osmaniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yücel Erdoğan verdi. Erdoğan ayrıca, günün anısına Adana Hipodrom Müdürü Feyyaz Bora Güralp’e çiçek takdim etti