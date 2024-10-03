Osmangazi ilçesinde yaşanan otopark sorununa çözüm bulmak için harekete geçen Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD), Osmangazi Belediyesi ile etapta toplam 350 araç kapasiteli 3 otopark için görüşmelerde son aşamaya geldi. Şehreküstü (Fomara) Meydanı, Fevzi Çakmak ve Altıparmak Caddeleri civarında inşa edilmesi planlanan otoparklar, çelik konstrüksiyonlu ve otomasyonlu olacak.

Osmangazi’de trafiği rahatlatacak proje

Bursa’nın en büyük ilçesi olan ve nüfusu 1 milyona yaklaşan Osmangazi’de yaşanan otopark sorunu, ANASİAD’ın da girişimiyle çözülmeye çalışılıyor. Dernek Başkanı Hakan Birkan ve yönetim kurulu üyesi Kürşat Erbay, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı ziyaret ederek, ilçedeki yoğun trafik bölgelerine 3 adet otopark yapılması için görüştü. Prensipte anlaşılan proje için imzalanacak protokol sonrası çalışmalar başlayacak.

Şehreküstü, Fevzi Çakmak ve Altıparmak’a Tam Otomasyonlu Otoparklar

Otoparkların inşa edilmesi hedeflen bölgeler olan Şehreküstü Meydanı, Fevzi Çakmak ve Altıparmak Caddeleri, trafiğin en yoğun yaşandığı alanlar arasında bulunuyor. Projenin detayları hakkında bilgi veren ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, sorumlu bir sivil toplum kuruluşu olarak Bursa’nın sorunlarına çözüm üretmeye devam ettiklerini vurguladı. Birkan, “Osmangazi, Bursa’nın kalbidir ve araç yoğunluğu çok fazladır. Başkanımızla yaptığımız görüşmelerde bu soruna çözüm üretmek için fikir birliğine vardık,” dedi.

Kentsel dönüşüm ve sosyal projeler gündemde

Hakan Birkan, Osmangazi Belediyesi ile sadece otopark değil, aynı zamanda kentsel dönüşüm ve sosyal projeler konusunda da iş birliği yapacaklarını belirtti. “Hedefimiz daha yaşanabilir bir Bursa ortaya koymak,” diyen Birkan, projelerini Bursa’daki diğer yerel yönetimlerle de paylaşacaklarını ifade etti.

Osmangazi Belediyesi’nden tam destek

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren Osmangazi’nin sorunlarını çözmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Aydın, “Hem önceki dönemden kalan projeleri tamamlıyoruz hem de kendi projelerimizi hayata geçiriyoruz. ANASİAD ile yapmayı planladığımız bu iş birliği, ilçemizdeki otopark sorununa önemli bir çözüm olacak. Detayları yakında kamuoyu ile paylaşacağız,” dedi.

Öte yandan yapılması planlanan otoparklar hakkında bilgi veren ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, projelerin küçük alanlarda çelik konstrüksiyonlu, katlı binalar olarak tasarlandığını ve kent estetiğine önem verildiğini söyledi. Çelik konstrüksiyonlu ve otomasyonlu sistemler sayesinde araçların güvenli bir şekilde park edileceği bu otoparklar, şehir trafiğini rahatlatacak çözümler sunacak.