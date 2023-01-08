Osmangazi Belediyesi’nin ilçenin farklı noktalarına kazandırdığı kütüphane ve bilgi evleri, konforlu ortamıyla özellikle öğrenciler için çekim merkezi haline geldi. Zengin yayın koleksiyonuna sahip kütüphanelerin yanı sıra farklı branşlarda kursların düzenlendiği bilgi evleri, binlerce öğrenci ve araştırmacıyı ağırlıyor.

Osmangazi Belediyesi’nin ilçenin farklı noktalarına kazandırdığı kütüphane ve bilgi evleri, konforlu ortamıyla özellikle öğrenciler için çekim merkezi haline geldi. Zengin yayın koleksiyonuna sahip kütüphanelerin yanı sıra farklı branşlarda kursların düzenlendiği bilgi evleri, binlerce öğrenci ve araştırmacıyı ağırlıyor.

Osmangazi Belediyesi bünyesindeki 7 kütüphane ve 3 bilgi evinden 2022 yılı içerisinde toplam 10 bin 567 kişi faydalandı. Emek Bilgi Evi Kütüphanesi 2 bin 299 kişiyi ağırlayarak kitapseverlerin en önemli buluşma noktası olurken, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi Kütüphanesi’ni 2 bin 162, Demirtaş Kültür Merkezi Kütüphanesi’ni bin 177, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Kütüphanesi’ni 746, Pınarbaşı Nilüfer Hatun Kütüphanesi’ni ise 270 kişi ziyaret etti. Ayrıca Emek Bilgi Evi Çalışma Salonu’ndan 2 bin 556 kişi, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi Çalışma Salonu’ndan bin 100 kişi ve Demirtaş Kültür Merkezi Çalışma Salonu’ndan da 257 kişi yararlandı.

Bilgi Evleri’nde modern eğitim fırsatı

Osmangazi Belediyesi’nin “Geleceği Şansa Bırakmıyoruz” düşüncesiyle hayata geçirdiği Emek ile Hüdavendigar Bilgi Evleri ve Demirtaş Kütüphanesi Kursları ise öğrencilere modern eğitim fırsatı sunuyor. Akıl-zeka oyunları, satranç, resim, drama-tiyatro, ney, gitar, değerler eğitimi kursları ile hizmet veren merkez, aynı zamanda düzenlediği kültürel gezilerle çocukların hem eğlenip hem öğrenmesine katkı sağlıyor. Bu yıl tüm branşlarda bin 157 kişiye kapılarını açan eğitim yuvası, vaktini değerli geçirmek isteyen tüm öğrencileri kurslara davet ediyor. Eğitim alanında yaptıkları çalışmalarla Türkiye’ye örnek olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler, geleceğimizin teminatı güçlü Türkiye’mizin mimarı olacak evlatlarımızın daha iyi eğitim almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca çocuklarımızın sosyal hayatlarına katkı sağlayacak kültürel faaliyet alanları oluşturuyoruz. En önemlisi bilgi evlerimizde öğrencilerimizi sevgiyle yarınlara hazırlıyoruz. Burada ders çalışmak keyifli hale dönüşüyor. Türkiye’yi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyorsak, daha çok okumalı ve araştırmalıyız. Belediye olarak, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hem kitap okuma hem de ders çalışma konusunda imkân sağlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz eğitim merkezlerinin cıvıl cıvıl olması bizleri mutlu ediyor” dedi.