Bursa’da Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osmangazi ve oğlu Orhangazi’nin fıkıh hocası Barakfakih Hazretleri, Kestel ilçesine bağlı Barakfakih beldesindeki kabri başında anıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İnşallah onların bize gösterdiği yolda yolumuza aynı kararlılıkla devam etmeyi bizlere de nasip etsin diyoruz. Ceddimizin bize bıraktığı bütün mirasları sizlerin desteği ile devam ettirmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Barakfakih’i Anma ve Pilav Günü" mevlit okunmasıyla başladı. Barakfakih Hazretleri’nin türbesi başında okunan dualardan sonra binlerce kişinin katıldığı etkinlikte davetlilere etli pilav, helva ve ayran ikram edildi. Anma gününe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, muhtarlar ve birçok davetli katıldı. Bakan Varank, belediye başkanları Aktaş ve Tanır, tencerelerin başına geçerek vatandaşlara yemek dağıttı.

Bakan Varank, "Ecdadımız bu toprakların üzerinden hilalin gölgesi hiç eksik olmasın diye canlarını ve mallarını feda etmişler. Aziz yurdumuzu bizlere ve bizden sonraki evlatlarımıza teslim etmek üzere büyük mücadele vermişler. Bu mücadelenin manevi mimarları da var. Sadece savaşmakla değil, manevi olarak da bu toprakları fethetmenin yolu Allah dostlarıyla oldu. Barakfakih Hazretleri de bu şehrin manevi fatihlerinden bir tanesidir. İnşallah onların bize gösterdiği yolda yolumuza aynı kararlılıkla devam etmeyi bizlere de nasip etsin diyoruz. Ceddimizin bize bıraktığı bütün mirasları sizlerin desteği ile devam ettirmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

Geçmişinden güç alamayanların geleceğe asla güvenle bakamayacağını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Allah’a şükürler olsun Türkiye’nin her bir köşesi böyle büyük Allah dostu ve evliyalarla dolu. Ama özellikle Bursa’da bunu yoğunlukla yaşıyoruz. Her sene bu etkinlikleri coşku ile gerçekleştiren muhtarlığa ve ilçe belediyesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "İnsanların bazıları kısa süre sonra unutulur. Ama bazı insanlar vardır, ilim, din, bilim alanında çığır açmıştır. Üzerinden yüz yıllar geçse de hayır ve dua ile anılırlar. İnşallah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye’ye kazandırmış olduğu eserlerle uzun yıllar anılacaktır" şeklinde konuştu.

Barakfakih Muhtarı Ahmet Akbulut, programa Bursa’nın diğer ilçeleri ve yakın illerden katılan vatandaşlara teşekkür etti. Akbulut, her sene bu geleneğin katılanların sayısı artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.