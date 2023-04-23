Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı sporcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası’nda çifte başarıya imza attı.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2023 yılı faaliyet programında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 128 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı sporcuları elde ettikleri başarılarla göz doldurdu. Tatamide fırtına estiren genç sporculardan Yaren Akçay rakipleri karşısında ikincilik başarısı elde ederken, Funda Yıldırım üçüncülük kürsüsüne oturdu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’yı her daim başarıyla temsil eden sporcular ile antrenörlerini yürekten kutladı.