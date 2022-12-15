Osmangazi Muhtarlar Derneği, geçtiğimiz günlerde vefat eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın babası Hacı Hüseyin Dündar için lokma hayrı gerçekleştirdi.

Osmangazi Muhtarlar Derneği, geçtiğimiz günlerde vefat eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın babası Hacı Hüseyin Dündar için lokma hayrı gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Osmangazi Muhtarlar Derneği tarafından gerçekleştirilen lokma hayrına katılarak, dökülen lokmaları elleriyle vatandaşlara dağıttı. Lokma hayrına ilçede görev yapan muhtarlar katılırken, Osmangazililer de yoğun ilgi gösterdi. Lokma alan vatandaşlar Başkan Dündar’a bir kez daha başsağlığı dileklerinde bulunarak, babası Hacı Hüseyin Dündar adına gerçekleştirilen hayrın Allah katında kabul olmasını temenni ettiler.

Sevenleri, Hacı Hüseyin Dündar adına lokma dağıttı

Düzenlenen lokma hayrını ve okunan duaları, tüm ölmüşlerin ruhuna bağışladıklarını söyleyen Başkan Dündar, “Geçtiğimiz günlerde vefat eden babamı ve tüm ölmüşlerimize, Allah rahmet eylesin; mekanlarını cennet eylesin. Vefatının ardından dostlarımız, sevenlerimiz, hemşehrilerimiz arayarak ve ziyaretimize gelerek taziyelerini ilettiler. Dualarını esirgemediler. Bugün de Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanımız Burhan Mandacı öncülüğünde, ilçemizde görev yapan muhtarlarımız babam adına bir lokma hayrı düzenledi. Babamın adına düzenlenen bu lokma hayrını ve dualarımızı Osmangazi’de ve Bursa’da yaşayıp hakkın rahmetine kavuşmuş olan tüm ölmüşlerimizin ruhuna bağışlıyoruz. Cenâb-ı Hak ölmüşlerimizin mekânını cennet eylesin; hayattaki tüm hemşehrilerimize de sağlıklı, huzurlu ve mutlu ömürler nasip etsin” dedi.

Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı da, yaptığı konuşmada, “Rahmetli Hacı Hüseyin Dündar amcamız, Bursa’mız ve Osmangazi’miz için hayırlı bir evlat yetiştirmiştir. Yetiştirdiği bu hayırlı evlat ilçemiz ve kentimiz için birbirinden önemli hizmetler yapmış ve herkesin gururu olmuştur. Hüseyin amcamıza ne kadar dua etsek azdır. Hüseyin amcamızın mekanı cennet, ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.