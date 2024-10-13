Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin kadınlara özel düzenlediği ‘Bursa Kültür Gezisi’ turları olağanca hızıyla devam ediyor. Osmangazi Belediye BaşkanıErkan Aydın, geziye katılan Çirişhane Mahallesi kadınlarıylaPanorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Osmangazi’de yaşayan kadınların Bursa’nın tarihi ve kültürel noktalarını görmeleri için ücretsiz olarak düzenlenen ‘Bursa Kültür Gezisi’ turlarının son konukları,Çirişhane Mahallesi kadınları oldu.

Çift katlı otobüsle mahallelerinden alınan Çirişhane Mahallesi kadınları, ilk olarak Panorama 1326 Fetih Müzesi’ni rehber eşliğinde gezerek, Bursa’nın fetih sürecini 3 boyutlu olarak görme imkanı buldu. Çirişhane Mahallesi kadınlarına, Fetih Müzesi’nde yaptıkları gezi sırasında Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydında eşlik etti.

Osmangazi’de yaşayan kadınların,kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezip görerek, keyifli bir gün geçirmeleri için bu turları düzenlediklerini ifade eden Başkan Aydın, “Biz ilçemizde yaşayan insanlarımıza büyük değer veriyoruz. Onların huzur ve mutluluğu için gece gündüz çalışıyoruz. Düzenlediğimiz gezilerle ilçemizde yaşayan kadınlarımız, tarih ve kültür dolu bir tur yapma imkanı buluyor. Vatandaşlarımızı mutlu görmek bizi de mutlu ediyor” dedi.

Bursa Kültür Gezisi turuna katılan kadınlar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin ardından gezilerine Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Tarihi İnkaya Çınarı, Muradiye Türbeleri ve son olarak da Macera Bursa ile devam etti. Tura katılan kadınlar, bu güzel hizmet için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.