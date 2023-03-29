Osmangazi Belediyesi’nin edebiyat dünyasının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar anısına bu yıl 22’ncisini düzenlediği ‘Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’ başladı.

Osmangazi Belediyesi tarafından 2001 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması için başvurular başladı. Edebiyatseverler tarafından yakından takip edilen yarışmanın bu yıl konusunun şiir olarak belirlendiğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, katılım şartlarının www.osmangazikultursanat.com.tr web sitesinden ilan edileceğini vurguladı.

Yarışmaya başvuru süreci hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “Türk Edebiyatı’na şiir, hikaye, makale, roman, araştırma ve inceleme dallarında birçok eser kazandıran yarışmamız, edebiyatseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu durum bizleri oldukça mutlu ediyor. Yarışmaya katılan eserlerin, jürimizin değerlendirmesine sunulmak üzere en geç 2 Haziran 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Soğanlı Kültür Merkezi’ne ulaştırılması gerekiyor. Jürimizin değerlendirmeleri sonucu dereceye giren eserleri Temmuz ayı içerisinde açıklayacağız. Daha sonra ise ödül törenimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Tanpınar Edebiyat Yarışması’ndaki en önemli hususlarından birinin yarışmaya katılıp jüri üyelerinin değerlendirmesinden geçen eserlerin kitap haline getirilmesi olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Bizler, düzenlediğimiz yarışmalar ve sempozyumlar sonucunda ortaya çıkan eserleri, makaleleri, bilgileri kitap haline getiriyoruz. Geçtiğimiz yılların tüm yarışmalarına ait eserleri çok şükür Bursa belleğine kazandırdık. Bu yıl da etkinliklerimizin bir parçası olan Tanpınar Dergisi’nin 7’ncisini çıkaracağız. Yarışmaya katılacak olan tüm edebiyatçılarımıza başarılar diliyorum. Ayrıca bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen kıymetli jüri üyelerimiz Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Metin Önal Mengüşoğlu, Mustafa Muharrem ve İhsan Deniz’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.