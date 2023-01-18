Osmangazi Belediyesi’nin küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek adına Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği sergi büyük ilgi gördü.

Osmangazi Belediyesi’nin küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek adına Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği sergi büyük ilgi gördü.

Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi, Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi ile Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle hazırlanan ‘Yarın Çok Geç Olabilir’ isimli sergide öğrenciler, nesli tükenmekte olan hayvan türleri ve dünyayı tehdit eden çevre kirliliği konusunda mesajlar verdi.

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, yeniden farkındalık oluşturan bir sergiye ev sahipliği yaptı. ‘Yarın Çok Geç Olabilir’ sergisinin açılışına; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler ve Halil Döner’in yanı sıra Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye olarak küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Seferler, toplam 80 eserin hayata geçmesinde emeği olan herkesi yürekten kutladı. Aynı zamanda açılış kurdelasını kesen protokol üyeleri, daha sonra öğrencilerin doğa için seslendirdikleri şarkılarla müzik ziyafeti yaşadı.

Program sonunda öğrenciler ise katılımcılara ekebilecek nitelikteki tohumların dağıtımını yaptı.