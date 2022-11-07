Osmangazi Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaları yıkmaya devam ediyor. Madde bağımlıları tarafından mesken tutulduğu belirlenen Pınarbaşı Mahallesi’ndeki iki katlı metruk bina yıkıldı.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaları yıkmaya devam ediyor. Madde bağımlıları tarafından mesken tutulduğu belirlenen Pınarbaşı Mahallesi’ndeki iki katlı metruk bina yıkıldı.

Osmangazi genelinde bulunan terk edilmiş ve görüntü kirliliğine sebep olan metruk binaların yıkım işlemleri, Osmangazi Belediyesi tarafından kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar çerçeveasinde Pınarbaşı Mahallesi Eskiyol Sokak üzerinde yer alan metruk binayı yıktı. Çökme tehlikesi bulunmasından dolayı vatandaşları oldukça tedirgin eden ve yoğun şikâyetlere konu olan metruk binanın yıkılması mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini söyledi.