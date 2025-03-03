Osmangazi Belediyesi 2025 yılını, ‘Yılın Aydını’ olarak belirlediği Yaşar Kemal’e armağan etti. Türk edebiyatına 26 roman, 11 deneme, 9 röportaj, 2 öykü ve şiir alanında birçok eseri bırakan Yaşar Kemal’in mirası, yıl boyunca düzenlenecek etkinlikler ile yaşatılacak ve gelecek kuşaklara aktarılacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 2025 yılında ‘Yılın Aydını’ olarak seçtikleri ismi düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu. Başkan Aydın, Osmangazi Gösteri Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında 2025 yılını usta kalem Yaşar Kemal’e armağan ettiklerini açıkladı. Basın toplantısında Yaşar Kemal Vakfı Başkanı ve Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban, manevi torunu Ali Gökçeli ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz de yer aldı.

"Yaşar Kemal’in edebiyatı bir toplumun hafızası, vicdanı ve direniş ruhudur"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Türk edebiyatının çınarı, Çukurova’nın ve Toroslar’ın sesi, kelimeleriyle halkın ve toprağın ruhunu dile getiren büyük usta Yaşar Kemal için bir aradayız. Onun edebiyatı yalnızca bir sanat eseri değil, aynı zamanda bir toplumun hafızası, vicdanı ve direniş ruhudur. Romanlarında yalnızca Çukurova’nın bereketli topraklarını değil, Anadolu’nun, hatta dünyanın dört bir yanındaki insanların ortak hikâyesini işledi. Doğayı, mücadeleyi ve umudu anlattı. Toplumlar hikâyeleriyle vardır. Biz de onun hikâyesini yaşatacak, gelecek kuşaklara aktararak, Uludağ’ın eteklerinde yaşayanların yolunu aydınlatmayı istiyoruz" dedi.

"Yaşar Kemal’in mirasını geniş kitlelere ulaştıracağız"

Yaşar Kemal’in kendi hayatında da önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Aydın, "Ne demişti Yaşar Kemal? "Ben kahramanları sevmem. İnsanlar Sezar ve Napolyon gibi en çok insan öldüren katilleri kahraman yapıyorlar. Bu değişmeli. Ve bunu ancak eğitim değiştirir." İşte Yaşar Kemal’in eserleri de, tıpkı İnce Memed gibi, içimizden çıkardığı, yaşamdan yana olan sayısız efsane karakteriyle bu anlayışı savunmuştur. Bu anlayışla, 2025 yılını "Yaşar Kemal Yılı" olarak ilan ediyoruz. Yıl boyunca, Yaşar Kemal’in eserlerini, düşüncelerini, edebi ve insani mirasını daha geniş kitlelere ulaştıracak kapsamlı etkinlikler düzenleyeceğiz" diye konuştu.

"Yaşar Kemal ismini bir kütüphaneye vereceğiz"

2025 yılı boyunca, usta yazarın edebi mirasının farklı yönleriyle ele alınacağı bir dizi etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Başkan Aydın, "Osmangazi’de bir kütüphanemizi "Yaşar Kemal Kütüphanesi" olarak adlandıracağız. Burası, onun eserlerinin, araştırmalarının ve yazı dünyasının bir arada bulunacağı, gençlerimizin ilham alacağı bir merkez olacak. Yaşar Kemal’in edebiyatını ve fikirlerini derinlemesine incelemek için akademisyenler, yazarlar ve gazetecilerin katılımıyla bir dizi paneller ve sinema gösterileri gerçekleştireceğiz. Yapılacak panelleri bir kitapta toplayacağız ve böylece Yaşar Kemal’in fikirsel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız. Ayrıca tiyatro gösterilerimiz de olacak" ifadelerini kullandı.

"İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar"

"Yaşar Kemal’i yalnızca anmakla kalmayacak, onun fikirlerini, mücadelesini ve edebiyatını daha fazla insana ulaştırarak onun dünyasını yaşatacağız" diyen Başkan Aydın, "Yaşar Kemal yalnızca büyük bir yazar değil, aynı zamanda bir vicdan, bir adalet savunucusu, bir doğa ve insan dostuydu. O, eserleriyle insan ruhuna dokundu, toplumsal belleğimizin en güçlü kalemlerinden biri oldu.

Tüm Osmangazilileri "Yaşar Kemal Yılı" etkinliklerine katılmaya, bu büyük mirasa sahip çıkmaya davet ediyorum. Ve büyük ustayı, onun en güzel sözlerinden biriyle anıyorum: "İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar" ifadeleri ile sözlerini tamamladı.

"Yaşar Kemal dünün değil, bugünün hatta yarının yazarı"

Yaşar Kemal Vakfı Başkanı ve Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban da yaptığı konuşmada, "Osmangazi Belediyesi’nin 2025 yılını Yaşar Kemal’e armağan etmesi beni çok heyecanlandırdı. Burada beni çok mutlu eden ve duygulandıran bir yaklaşım var. Yaşar Kemal’in dünün yazarı değil, bugünün hatta yarının yazarı olduğunun vurgulandığı bir etkinlik programı tasarlanması beni çok heyecanlandırdı. Gençlerin ve çocukların eğitim alması Yaşar Kemal için çok önemliydi. Üretmeyi bastıracak her şeye karşıydı. Köy Enstitüleri, onun için çok değerliydi. Türkiye, yaşayarak ve oluşturarak öğrenmenin bir keşif süreci olduğu bir model yaşadı. Bu model şimdi yaşamıyor. Osmangazi Belediyesi gibi belediyelerimizin gençlere yönelik etkinliklerini çok değerli buluyorum. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkürlerimizi sunarken yaptığı güzel çalışmalar için de kendisini kutluyorum" dedi.