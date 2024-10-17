Osmangazi’ye eğitim alanında kalıcı eserler kazandırma devam eden Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesinde inşa edilecek olan kreşin temelini attı. Temel atma töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Kreşlerimiz, kız öğrenci yurtlarımız, kütüphanelerimiz, halk lokantalarımız, genç kafelerimiz, kültür-sanat faaliyetlerimiz ve sosyal etkinliklerimiz ile Osmangazi’deki anlayışı değiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Osmangazi Belediyesi, çocuk eğitiminin en önemli basamaklarından biri olan kreşlere bir yenisini daha ekliyor. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin ardından ilçeye kazandırılacak ikinci kreş olan Yunuseli mahallesindeki kreşin temeli düzenlenen törenle atıldı. Yunuseli Kreşi, çocuklara çağdaş ve nitelikli bir eğitim imkanı sunmanın yanında, çalışan kadınların çocuk bakımıyla ilgili sorunlarına da çözüm olacak. Toplam 622 metrekare alan üzerine iki katlı olarak inşa edilecek olan kreşin ilk katında, sınıf, yemekhane, etkinlik ve oyun alanları gibi çocuklar için oluşturulan bölümler yer alacak. Binanın ikinci katında ise müdür odası, öğretmenler odası, veli görüşme odası gibi kreş yönetim birimlerinin yanı sıra Osmangazi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) sınıfları da bulunacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen temel atma törenine CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

“Açılış ve temel atmalarımız devam edecek”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, göreve başlamalarının ardından üçüncü temel atmayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Aydın, “Mayıs ayında iki projemizin temelini atmıştık. Bu projelerden bir tanesi olan Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi ile Ayça Ayak Parkı’nı geçtiğimiz Cumartesi günü hizmete açtık. Üç gün önce ise Emek Spor Tesisi’nin açılışını yaptık. Bugün de Yunuseli Mahallemize kazandıracağımız kreşin temelini atıyoruz. Açılış ve temel atma törenlerimiz Küçükbalıklı, Küplüpınar, Demirtaş, Kükürtlü ve Bağlarbaşı Mahallelerimizde devam edecek. Soğanlı Mahallemize kazandırdığımız İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi ile Engelsiz Genç Kafe’yi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

“Dersimize çalışarak göreve geldik”

Altı ay gibi kısa bir sürede 20’ye yakın açılış ve temel atmayla Osmangazi’ye hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Aydın, “Zamanın çok hızlı geçtiğini biliyoruz. Dersimize çalışarak göreve geldik. Planlamamızı çok iyi yaptık. Zamanı en iyi şekilde kullanmak adına da temel atma ve açılışlarımızı tüm hızıyla gerçekleştiriyoruz. Osmangazi’de anlayış değişecek dedik; anlayışı değiştirdik. Kreşlerimiz, kız öğrenci yurtlarımız, kütüphanelerimiz, halk lokantalarımız, genç kafelerimiz, kültür-sanat faaliyetlerimiz ve sosyal etkinliklerimizle de Osmangazi’deki anlayışı değiştirmeye devam edeceğiz. Temelini attığımız Yunuseli Kreş ve OSMEK Binası’nın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Aydın ve protokol üyeleri butona basarak kreş binasına ilk harcı döktü.