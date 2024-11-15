Yeni dönemde sosyal ve kültürel belediyecilikte birçok başarılı çalışmaya imza atan Osmangazi Belediyesi, Ekim ayında başlattığı Osmangazi Düşünce Atölyesi projesi kapsamında Editör-Sosyolog Demet Çoraklı ile Türk edebiyatının çınarı Yaşar Kemal’in ‘İnce Memed’ adlı eserini inceledi.

Emek Yetenek Evi’nde düzenlenen programa katılımcılar yoğun ilgi gösterirken, etkinliğin ilk bölümünde editör-sosyolog Demet Çoraklı, Türk ve dünya edebiyatına damga vuran Yaşar Kemal’in hayatına değindi. Daha sonra ise Türk Edebiyatı’nın mihenk taşlarından olan İnce Memed’in hikayesini edebiyatseverlere aktaran Çoraklı, “İnce Memed, Çukurova köylülerinin ağalığa karşı mücadelesini anlatan ‘toplumsal gerçekçi’ bir romandır. Romanda Anadolu halkının geri kalmışlığı tüm gerçekliğiyle okuyucuya aktarılır. Köy hayatının yaşadığı sefalet, köy ağalarının hakimiyeti ve köylüler arasında çıkan isyanlar kitabın konusunu oluşturur. İnce Memed, toplam 4 ciltten oluşan bir eserdir. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında geçen romanda, İnce Memed’in köyün ağasından çektiği zulümler üzerinden köy halkının genel durumu anlatılmıştır. Yazar çakırdikenlerini mevsimler boyunca gelişimini uzun uzun tasvir ederken doğa ile o coğrafyada yaşayan köylülerin hayatını karşılaştırır. İnce Memed, sadece ülkemizde değer görmekle kalmamış, uluslararası bir ün kazanmıştır. Yaşar Kemal’in baş eseri olan İnce Memed serisi, 32 senede yazılan Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu eseridir. Toplamda 40’tan fazla dilde çevirisi bulunan İnce Memed’in acıklı ve dramatik hikayesi, birçok okuyucunun kalbine dokunmayı başarmıştır” dedi.

Yaşar Kemal’in kıtası Çukurova’yı bu kadar güzel betimlendiği İnce Memed’in dünya edebiyatında yer edinmesinin önemine dikkat çeken Demet Çoraklı, “Yaşamı boyunca tanık olduğu zulümlere karşı çıkan ve boyun eğmeyen Yaşar Kemal, gerek siyasi yaşamıyla gerekse kalemiyle mazlumun, yoksulun, köylünün yanında olmuştur. Kalemini bu kadar etkili kullanabilen bir yazarın coğrafyamızdan çıkması bizim şansımızdır. Değeri katbekat bilinmelidir” ifadelerine yer verdi.

Program sonunda katılımcılar eser hakkında derinlemesine bir bilgiye sahip olurken, ilçede kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem vererek güzel etkinliklerde kendilerini buluşturan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.