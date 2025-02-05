Osmangazi Belediyesi’nin Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın başkanlığında yapıldı.

Osmangazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce geçtiğimiz günlerde CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı’na seçilen Raşit Gürbüz ve yönetim kurulunu tebrik etti. Asrın felaketi olarak bilinen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yıldönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Başkan Aydın, "6 Şubat 2023 yılında yaşanan büyük depremin yıldönümündeyiz. 11 ili etkileyen bu depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Depremin hemen ertesi günü bölgeye gidip uzun süre oradaki çalışmaları yakından takip etmiş biri olarak böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Aydın’ın geçtiğimiz ay Osmangazi Belediyesi’nin yaptığı faaliyetlerle ilgili meclis üyelerine bilgi vermesinin ardından gündem maddelerine geçildi. Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu’nun, Hatay’ın Arsuz Belediyesi ve Osmaniye’nin Kadirli Belediyesi ile Osmangazi Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili raporu oy birliği ile kabul edildi. Osmangazi Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.