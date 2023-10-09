Dünyanın en kaliteli inciri olan “Bursa Siyahı”, Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği Siyah İncir Festivali’nde görücüye çıktı. Hürriyet Ziraat Parkı’nda gün boyu renkli etkinliklerin gerçekleştiği festivalde, TRT sanatçıları Elif Buse Doğan ve Bahadır Özüşen, vatandaşlara coşkulu bir gün yaşattı.

Başkan Dündar, festivalde yaptığı konuşmada dünya pazarının gözdesi olan ürünlere sahip çıkmak için Bursa ovasındaki tarım arazilerinin korunmasına dikkat çekti. Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl 23’üncüsünü düzenlediği Siyah İncir Festivali’nde Bursa’nın marka değerlerinden olan siyah incirler yarıştı. Osmangazi’nin 14 ova köyünde yetişen siyah incirler, dış görünüş, irilik ve iç rengi gibi farklı kategorilerde Tarım İlçe Müdürlüğü yetkililerince değerlendirildi. Değerlendirme sonucu ilk 3’e giren incir yetiştiricilerine ödülleri Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar tarafından verildi. Başkan Dündar, yarışmada birinci olan Gündoğdu Mahallesi’nden Arda Özkan, ikinci olan Selçukgazi Mahallesi’nden Ali Arpan ve üçüncü olan Ovaakça Mahallesi’nden İsmail Taşdemir’e ödüllerini AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ile birlikte verdi.

Siyah incirin en güzelinin Bursa’da yetiştiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Siyah incir, Bursa’nın ürünüdür ve en güzelleri Osmangazi’de yetişir. Biz de yıllardır bu değerimize sahip çıkıyoruz. Çiftçimizin emeğini taçlandırıyoruz. İncir dışında birçok ürünümüz, dünya pazarlarında en ön sırada yer alıyor. Ürünlerimiz bol olsun bereketli olsun. Bu festivallerle amacımız, üreticimize destek olmak. Bunun yanında tarımı koruyacağız, arazilerimize sahip çıkacağız. Verimli tarım arazilerinin yer aldığı Bursa ovasını yapılaşmadan korumak için yoğun gayret içerisindeyiz. Üreticimiz de kendi arazisine sahip çıkacak. Biz, her zaman üreticimizin yanındayız” dedi.

Başkan Dündar’ın konuşmasının ardından sahneye çıkan TRT Sanatçıları Bahadır Özüşen ve Elif Buse Doğan, seslendirdikleri şarkılarla festival alanını dolduran vatandaşları coşturdu. Başkan Dündar, konser sonunda vatandaşlar ve sanatçılara siyah incir ikram etti.