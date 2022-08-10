Bursa’da Osmangazi Belediyesi; bolluk, bereket, paylaşım, birlik ve beraberliğin simgesi Muharrem ayında ilçenin çeşitli noktalarında vatandaşlara aşure dağıttı.

Bursa’da Osmangazi Belediyesi; bolluk, bereket, paylaşım, birlik ve beraberliğin simgesi Muharrem ayında ilçenin çeşitli noktalarında vatandaşlara aşure dağıttı.

Kardeşliğin ve birliğin sembolü olan Muharrem ayı, Osmangazi’de tüm bereketiyle yaşanıyor. Paylaşma ruhunun perçinlendiği bu özel ayda, Osmangazi Belediyesi ilçenin farklı noktalarında binlerce vatandaşa aşure ikram etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde toplam 5 bin aşure dağıtılarak, Muharrem ayının bereketi paylaşıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen aşure dağıtım etkinliğine katılarak vatandaşlara aşure ikram etti. Aşure dağıtımına Başkan Dündar ile birlikte AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Osman Mesten, Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yavuz ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez katıldı.

"Aşure bizler için mesaj niteliğindedir"

Vatandaşlar ile birlikte bereket duası yaptıktan sonra aşure dağıtımını başlatan Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak her yıl Muharrem ayında aşure dağıtarak bu ayın bereketini vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Aşure, bizlerin güzel bir geleneği. Bu geleneği yıllardan beri sürdürüyor ve geleceğe aktarıyoruz. Aşurenin bir mesajı vardır. Aşure, bir olmak, birlik olmak, bütün olmak demektir. İnsanların Kerbela’da yaşanan zulme dur demesinin bir mesajıdır aşure. Türkiye, günümüzde aynı aşure gibi bir bütün olarak zulmedenlere ve zalimlere karşı dur demektedir. Türk Milleti tarihte olduğu gibi yeniden ileriye doğru yürümekte ve mazlum insanlara kanat germektedir. 3 kıtaya yayılan adaleti, huzuru ve güvenliği tahsis eden bir anlayış üzerinde bulunduğumuz bu topraklardan çıkmıştır. Bu düşünce ile aşuremizi dağıtıyor ve dualarımızı yapıyoruz. Aşuremiz bereketli olsun” diye konuştu.