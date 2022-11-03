Osmangazi Belediyesi, Doğanevler Mahallesi’nde ruhsatsız olduğu belirlenen kaçak bir evi yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Doğanevler Mahallesi’nde ruhsatsız olduğu belirlenen kaçak bir evi yıktı.

İlçenin dört bir yanındaki ruhsatsız yapıları tespit ederek yıkımını gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, Doğanevler Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği belirlenen tek katlı evi yıktı. Hakkında yıkım kararı alınan binanın yıkımı için sabah erken saatlerde adrese giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tek katlı evi, iş makinesi ile yıktı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti.