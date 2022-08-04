Osmangazi Belediyesi, vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla ilçenin dört bir tarafında haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla ilçenin dört bir tarafında haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Haşerelerin çoğalma ihtimali olan birçok alanda ilaçlama faaliyetlerine devam eden ekipler, vatandaşların huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmesi için çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor. İnsan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve uçan haşereye yönelik ilaçlama hizmetleri teknik donanımlı araçlar ve deneyimli personelle yürütülüyor. İlaçlama sırasında, insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanan ekipler, günlük ilaçlama hizmetinin yanı sıra ilçede yaşayan vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye alıyor.

Haşere ve kemirgenlere karşı yürütülen ilaçlama çalışmaları, periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde uygulanmaya devam edecek.