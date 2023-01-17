Osmangazi Belediyesi, 2022 yılında yardıma muhtaç binlerce ihtiyaç sahibi insanın yüzünü güldürdü.

Osmangazi Belediyesi, 2022 yılında yardıma muhtaç binlerce ihtiyaç sahibi insanın yüzünü güldürdü.

Osmangazi Belediyesi, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. 2022 yılında gıdadan giyime, ayakkabıdan sobaya, erzaktan çorba dağıtımına, kırtasiye malzemesinden hasta yatağına kadar birçok farklı alanda yardımlar yapan Osmangazi Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin en büyük destekçisi oldu.

Binlerce kişiye yardım eli

Gerçekleştirilen sosyal yardım çalışmaları çerçevesinde 2022 yılında 17 bin 647 adet erzak paketi dağıtıldı. Sevgi Mağazası projesi ile bin 828 kişiye kıyafet yardımı yapıldı. 157 haneye ev eşyası desteği veren Osmangazi Belediyesi, 53 haneye soba, 18 haneye ise battaniye yardımında bulundu. 90 bin 709 kişiye çorba ikramı yapılırken, yıl genelinde 1 milyon 434 bin 456 ekmek dağıtıldı. 57 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. Çalışmalar doğrultusunda 38 haneye hasta yatağı, 29 kişiye de tekerlekli sandalye yardımında bulunuldu. Ramazan ayında kurulan çadırlarda 77 bin 500 bin kişiye iftar yemeği ikram edildi. 2 aileye toplam 8 bin 160 TL asker yardımı, 26 aileye ise 79 bin 700 TL yangın yardımı yapıldı.

20 bin 488 hane ziyaret edildi

‘Belediyem Benimle’ ekibi, 2022 yılı içerisinde 20 bin 488 haneyi ziyaret ederek gönülleri fethetti. Ayrıca öğrencilere eğitim desteği, ihtiyaç sahibi çocuklara bayram kıyafeti, bebek bezi, hijyen paketleri gibi yardımlarla yüzler güldürüldü. Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde açılan kurslarda da binlerce kursiyer belge almaya hak kazandı. Şehir içi ve dışı hasta nakilleri, kanser taraması, engelli vatandaşların bakımları ve ihtiyaçları ile birlikte binlerce haneye de cenaze hizmetleri sağlandı.

“Bu yardımlar dayanışmanın bir parçası”

“Nerede yardıma muhtaç biri varsa biz oradayız” diyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yardımlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmek tek gayemiz. Sosyal belediyecilik hizmetlerimizle, maddi manevi desteğe ihtiyaç duyan hemşehrilerimizin yanlarında olmaya çalışıyoruz. Yıl içinde belirli periyodik aralıklarla kuru gıdadan kıyafete ve kırtasiyeye kadar farklı kalemlerde yardımlarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın yüzünün güldüğünü görmek bizim en büyük mutluluğumuz. Bu yardımlar dayanışmanın bir parçası. Elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.