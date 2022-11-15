Osmangazi Belediyesi, ‘Net Sıfır’ hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği ‘Kurumsal Sera Gazı Envanter Çalışması’ ile, sera gazının azaltımı, çevre kirliliğin önlenmesi ve katı atıkların ekonomiye kazandırılması için yürüttüğü çalışmalarına, belediye bünyesinde kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile kurumsal bir kimlik kazandırdı.

Osmangazi Belediyesi, ‘Net Sıfır’ hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği ‘Kurumsal Sera Gazı Envanter Çalışması’ ile, sera gazının azaltımı, çevre kirliliğin önlenmesi ve katı atıkların ekonomiye kazandırılması için yürüttüğü çalışmalarına, belediye bünyesinde kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile kurumsal bir kimlik kazandırdı.

Çevre kirliliğinin ve küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması için önemli çalışmalar yürüten ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nü ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Dündar, ülkemizin imzaladığı ‘Paris İklim Anlaşması’ çerçevesinde 2053 yılına kadar ‘Net Sıfır’ hedefine ulaşmak için iklim değişikliği konusunda farkındalığı artırıp, vatandaşlarda bu bilinci oluşturacak eğitim ve proje çalışmalarını yoğun şekilde sürdüklerini söyledi. Atıkları kontrol altına alarak gelecek nesillere daha temiz, gelişmiş bir Türkiye, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Sıfır Atık Projesi çerçevesinde yürüttükleri çalışmaların tüm hızla sürdüğünü belirten Başkan Dündar, “Tüm dünyada olduğu gibi yaşadığımız şehirler de, son yıllarda ciddi çevre kirliliği sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bu konularla ilgili vatandaşların bilinçlendirilmesi, çevre kirliğinin önlenmesi için altyapının oluşturulması ve çevre kirliliği ile mücadele etmek, yine biz belediyelere kalıyor. Bizler de bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Katı Atıklar, Ekonomik Kazanca Dönüşüyor

Osmangazi Belediyesi olarak ‘Sıfır Atık’ konusunda öncü belediye olduklarını, 14 farklı atığın toplanıp ayrıştırıldığı Katı Atık Toplama Merkezi’nin, Bursa’da kurulmuş ilk tesis olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Belediye olarak bu güne kadar 130 ton ambalaj atığı, 885 ton atık pil, 831 ton atık bitkisel yağ, 150 ton e-atık, 5,5 ton floresan atığı, 852 kilogram atık ilaç, 2 bin 55 ton atık giysi toplayarak ekonomiye kazandırdık. Kurduğumuz bu tesis ile hem çevre kirliğini önlüyoruz, hem de atıkları kendi içlerinde ayrıştırıp geri dönüşümünü sağlayarak ekonomiye yeniden kazandırmış oluyoruz” dedi. Bu bilincin oluşması için mahallelerde, okullarda çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Dündar, “Son yıllarda tüm dünyada iklim değişikliği ve sıfır atık konularında ciddi çalışmalar yapılıyor. Demirtaş bölgesinde 5 dönüm araziye kurulan tesiste, evlerden çıkabilecek organik çöpler harici ambalaj atıkları, lastikler, ahşap malzemeler, elektronik atıklar, atık pil ve akümülatörler, tekstil atıkları değerlendiriliyor. Yapılan bu tesiste doğa ve insan sağlığına zararlı olan floresan lamba, kullanım ömrü geçmiş ilaçlar ve evlerde oluşabilecek diğer tehlikeli atıkların da kabul edildiği, tehlikeli atık depolama bölümü de bulunmakta. Henüz yeni kurulmuş olsa da, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün, deneyimli personeli ile başarılı işlere imza atacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Hedef, “Net Sıfır”

“Paris İklim Anlaşması” çerçevesinde 2053 yılına kadar “Net Sıfır” hedefine ulaşmak için, ‘Sera Gazı Envanter Çalışması’ başlattıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kamu kurum ve kuruluşlarında iklim değişikliği konusunda farkındalıkları artıracak eğitimler ve proje çalışmaları yaptıklarını söyledi. Başkan Dündar, “Dönüşümü mümkün olan atıklar ile tehlikeli atıkların çöpe atılmaması, kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm sistemine kazandırılması için okullarda ve mahallelerimizde gerekli eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Belediyemiz sınırlarında oluşan atıklar, ambalaj atığı toplama programına uygun olarak haftada bir gün atık toplama araçlarımız, motorlu iletişim sorumlularımız ve gezici mobil atık getirme araçlarıyla toplanmakta” diye konuştu.