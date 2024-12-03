Osmangazi Belediyesi’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü’ne özel düzenlediği Mobil Fotoğrafçılık Atölyesi’nde engelli bireyler, mobil fotoğrafçılığın temel bilgilerini öğrendi.

Engelli bireylere akıllı telefon ve mobil cihazlardan fotoğraf çekmenin temel bilgilerini düzenlediği Mobil Fotoğrafçılık Atölyesi ile öğreten Osmangazi Belediyesi, engelli bireyler keyifli ve bilgi dolu bir geçirdi. Osmangazi Belediyesi Osmangazi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi BAREM’de bakım hizmeti alan engelli bireyler, Osmangazi Belediyesi’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Gününe özel düzenlediği Mobil Fotoğrafçılık Atölyesi’nde akıllı telefon ve mobil cihazlardan fotoğraf çekmenin temel bilgilerini uygulamalı olarak öğrendi. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Mustafa Mesut Şık tarafından verilen eğitimlerde engelli bireyler fotoğrafçılıkta yeni bilgiler öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.