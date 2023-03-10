Osmangazi Belediyesi, ücretsiz olarak düzenleyeceği ‘Ekolojik Yaşam Eğitimleri’ ile incirden üzüm yetiştiriciliğine, budama tekniklerinden zeytinciliğe kadar tarımın tüm inceliklerini vatandaşlara aktaracak.

Türkiye’nin en verimli topraklarının yer aldığı Bursa Ovası’nın büyük bölümünü ilçe sınırları içerisinde barındıran Osmangazi Belediyesi, bereketli topraklarında ata tohumu ile üretimi yeniden yaygınlaştırmak, sağlıklı ve zengin yarınlar bırakmak adına birbirinden önemli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalarını ‘Ekolojik Yaşam Eğitimleri’ ile taçlandırmaya hazırlandıklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sınırlı kontenjanın olduğu programa herkesi davet etti.

Eğitimlere katılmak isteyen vatandaşların 444 16 01 (dahili 8102) numaralı telefondan ile başvuru yapabileceğini belirten Başkan Dündar, “Türkiye olarak tarıma dayalı gelişen ve büyüyen bir topluma sahibiz. Bizler, bu çerçevesinde yerli ve milli tohumun yaygınlaştırılması için Ekolojik Yaşam Merkezi projesini hayata geçirdik. Düzenleyeceğimiz eğitimler ile çalışmalarımızı daha ileriye taşımaya karar verdik. Uzman eğiticilerimiz; Mart ayında ‘İncir ve Üzüm Yetiştiriciliği’, Mayıs’ta ‘Genel Sebzecilik, Budama Teknikleri, Aşılar ile Aşılama Teknikleri’, Haziran’da ‘Meyvecilik’, Temmuz’da ‘Tohumdan Sofralarımıza Yaşam Çemberi’, Eylül’de ‘Zeytin, Zeytincilik, Arıcılık’, Ekim’de de ‘Aronya Yetiştiriciliği’ konularını ele alacak. Oldukça verimli geçeceğine inandığım eğitimler ile vatandaşlarımız doğal ürünler yetiştirmiş olacak” dedi.