Yerli ve milli tohum kullanımını yaygınlaştırarak, tarımsal verimliliği arttırmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi’nin zengin yarınlar bırakmak adına düzenlediği ‘Ekolojik Yaşam Eğitimleri’ başladı.

Türkiye’nin en verimli topraklarının yer aldığı Bursa Ovası’nın büyük bölümünü ilçe sınırları içerisinde barındıran Osmangazi Belediyesi, bereketli topraklarında ata tohumu ile üretimi yeniden yaygınlaştırmak ve sağlıklı nesiller bırakmak adına birbirinden önemli çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede Ekolojik Yaşam Eğitimleri’ni başlattıklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Prof. Dr. Ümran Ertürk eşliğinde gerçekleştirilen incir yetiştiriciliği konulu ilk eğitime katıldı.

Dünyada tarımın her zaman önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “Türkiye olarak tarıma dayalı gelişen bir topluma sahibiz. Bizler, bu anlamda yerli ve milli tohumun yaygınlaştırılması için Ekolojik Yaşam Merkezi’ni hayata geçirdik. Projeyle birlikte ata tohumuna sahip çıkmak ve işbirliklerimizi güçlendirmek adına geçtiğimiz yıl Bursa Uludağ Üniversitesi ile ‘Tarımsal Eğitim Protokolü’ imzaladık. Daha sonra balkon sebzeciliği konusunda katılımcılarımıza bilgilendirmelerde bulunduk. Şimdi ise bu çalışmamızı ‘Ekolojik Yaşam Eğitimleri’ ile taçlandırdık. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Dünyanın en kaliteli inciri olan Bursa Siyahı’nın tanıtımını yapmak ve markalaşmasını sağlamak amacıyla Ovaakça Mahallesi’nde geleneksel olarak Siyah İncir Festivali düzenlediklerini söyleyen Dündar, “Festivaller, yetiştirilen ürünlerin tanıtıldığı, verilen emeğin, dökülen alın terinin karşılığının alındığı etkinliklerdir. Bizler, çiftçilerimizin emeğini taçlandırmak adına 20 yıldır bu festivali düzenliyoruz. Standartları ve özellikleri itibariyle dünyada eşine rastlanamayan Bursa’nın siyahı, gerçek anlamda müstesna bir üründür. İlçemizin köylerinde yetiştirilen incirlerimiz, her bakımdan kalitelidir. İnşallah, burada gerçekleştirdiğimiz eğitim ile köylü ve şehirli hemşehrilerimiz arasında bağlar kuracağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ümran Ertürk ise Osmangazi’de 15 bin ton civarında yetiştiriciliğin olduğunu vurgulayarak, ağaç başı verimin de en yüksek burada bulunduğunu katılımcılara anlattı.

Program sonunda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, incir yetiştiriciliğinin tüm inceliklerini aktaran Prof. Dr. Ümran Ertürk’e teşekkür hediyesi takdim etti.