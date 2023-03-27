Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere karşı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Ramazan ayında vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilere karşı Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Özellikle Cuma günleri cami çıkışlarında çocuklarıyla para isteyen dilenciler vatandaşlar tarafından sık sık şikayet konusu oluyor. Dilencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda sıkı denetim yapan zabıta ekipleri, dilencilere göz açtırmıyor. Ramazan ayının girmesiyle birlikte denetimlerini sıklaştıran ekipler Osmangazi’nin birçok noktasında dilenenlere karşı yaptığı operasyonda dilencilerin üzerinde nakit para buldu. Dilencilerin üzerinde çıkan paralara tutanak tutularak el konuldu.