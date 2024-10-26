Osmangazi Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, ‘Cumhuriyet Işığında Bilim’ temasıyla düzenlediği gökyüzü gözlemi ve bilim sohbetleri, soğuk havaya rağmen çok sayıda bilim tutkununun katılımıyla gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü iş birliğinde düzenlediği ‘Köylerde Bilim Buluşmaları’nın üçüncüsü Soğukpınar Mahallesi’nde gerçekleşti. ‘Cumhuriyet Işığında Bilim’ temasıyla düzenlenen bilim buluşması, Soğukpınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Şirin'in bölgenin tarihi ve doğası hakkında yaptığı bilgilendirme konuşması ile başladı. Etkinlik, gökyüzü meraklısı katılımcıların teleskopla Venüs gözlemi yapması ile devam etti. Venüs gözleminin ardından Emekli Bürokrat Vedat Atacan, ‘Atatürk ve Bilim’ konulu bir sunum yaptı. Sunumun ardından Tarihçi İlker Tankut, NOBEL Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı anlattı. Astrofotoğrafçı Eyüphan İzmirlioğlu ise astrofotoğrafçılık hakkında kısa bilgiler vererek galaksi ve nebula gibi gök nesneleriyle ilgili çektiği fotoğrafları göstererek, hikayelerini anlattı. Amatör astronom Arif Bozdemir'in gökyüzündeki bazı yıldız ve takım yıldızları tanıttığı etkinlikte, katılımcılar soğuk havaya rağmen ateş başında bilim dolu bir gece yaşadı.

“BU AKŞAM BİLİMLE CUMHURİYETİ BİRLEŞTİRİYORUZ”

Atatürk'ün cumhuriyeti bilimsel temeller üzerine kurduğunu ifade eden Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkan, “Bu köyü etkinlik için özellikle seçtik. Bu hafta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik haftası. Köylerde bilim buluşmaları etkinlik dizisinde bu hafta ‘Cumhuriyet Işığında Bilim’ teması üzerinden etkinlik yapmanın daha doğru olacağını düşündük. Çünkü cumhuriyetin felsefesiyle, bilimin kökleri aynı temelden gerçekleşiyor. Cumhuriyetin felsefesiyle, bilimin doğuşunun tarihi kökleri aynıdır. Atatürk, cumhuriyeti bilimsel temeller üzerine kurmuştur. Bilimsel yöntemi temel almıştır. Atatürk’ün cumhuriyeti kurduğu zaman ki etkinliklerin ve devrimlerin temelini biraz incelediğiniz zaman hepsinde bilimsel yöntemi görürsünüz. Biz de bu akşam bilimle cumhuriyeti birleştiriyoruz. Atatürk’ün bilim anlayışını ortaya koyuyoruz. Soğuk havaya rağmen etkinliğe katılanlar ile bilim dolu bir akşam yaşıyoruz” dedi.

“BİR TOPLUM EĞİTİMSİZ VE BİLİMSİZ OLDUĞU MÜDDETÇE KARŞI KUVVETİN ESİRİ OLUR”

Emekli Bürokrat Vedat Atacan ise, “Atatürk’ü bizim toplumumuz asker, siyasetçi ve devrimci olarak tanır. Ancak O’nun bir de bilim yönü vardır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1922 yılında Kurtuluş Savaşı’ndan çıkmış bir ülkenin lideri olarak, Bursa’ya geliyor. Bursa’da ilk kez şunu söylüyor. ‘Ben, askeri liseden itibaren bütün fikirlerimi ve düşüncelerimi Türkiye’nin kurtuluşundan sonra açıklıyorum’. O düşüncelerin içinde tek bir şey var diyor, o da eğitim ve bilim. Bir toplum eğitimsiz ve bilimsiz olduğu müddetçe herhangi bir karşı kuvvetin esiri olur” diye konuştu.

“BİLİMDEN GİDEREK UZAKLAŞIYORUZ”

Köylerde Bilim Buluşmaları etkinliğini gerçekten önemsediklerini belirten Astrofotoğrafçı Kazım Eyüphan İzmirlioğlu da, şunları söyledi: "Bilimden giderek uzaklaşıyoruz. Bilimi hatırlatmak, tekrar bu ortamı yaşatacak imkanı sunmak çok önemli. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a, Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü yetkililerine, Soğukpınar Maallesi sakinlerine çok teşekkür ediyorum. Normal şartlar altında gözle görülmeyen, ama aslında sürekli bizimle birlikte olan galaksi ve nebula gibi gök nesneleriyle ilgili çekilmiş fotoğraflarımı gösterip hikayelerini anlattım” şeklinde konuştu.

Etkinlikteki son konuşmayı yapan Tarihçi İlker Tankut, “Bugün köylerde bilim etkinliği kapsamında buradayız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101’inci yılına doğru ilerliyoruz. Cumhuriyetin hazırladığı bilim ortamının sonucu olarak ülkemize bilim alanındaki ilk NOBEL gururunu yaşatan Aziz Sancar’ı anlattım” ifadelerini kullandı

‘Cumhuriyet Işığında Bilim’ temalı etkinlik Satürn gözlemiyle son buldu.