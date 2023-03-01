Osmangazi Belediyesi, döküm alanı dışında hafriyat atığı döktüğü belirlenen bir kişiye cezai işlem uyguladı. Dökülen hafriyat da bölgeden kaldırtıldı.

Osmangazi Belediyesi, döküm alanı dışında hafriyat atığı döktüğü belirlenen bir kişiye cezai işlem uyguladı. Dökülen hafriyat da bölgeden kaldırtıldı.

Osmangazi Belediyesi, kaçak hafriyat dökerek çevreyi kirletenlere nefes aldırmıyor. Zabıta ekipleri, ilçe genelinde yaptığı denetimlerde yasal olarak belirlenen döküm sahaları dışındaki yerlere malzeme, inşaat atığı, moloz veya benzeri hafriyat atığı döken kişi veya firmaları tespit ederek Kabahatler Kanunu’na istinaden cezai işlem uyguluyor. İlçe sınırları içindeki boş arsalara izinsiz moloz, inşaat atığı ve çöp dökenlere drone ile gece gündüz takip yapan ekipler, son olarak Veysel Karani Mahallesi’nde yasak olan bölgeye kaçak hafriyat döktüğünü belirledikleri bir kişiye bin 295 TL ceza yazdı. Ekipler, dökülen hafriyatın da bölgeden kaldırılmasını sağladı.

Zabıta ekipleri, insan ve çevre sağlığı açısından tehlike arz eden gelişigüzel moloz dökümü konusunda uyarılarda bulunarak, kurallara uymayan kişi ve işletmeler hakkında cezai işlem uygulamaya devam edileceğini belirtti