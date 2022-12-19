Osmangazi Belediyesi’nin, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının meskenine dönüştüğü için sosyal sorunlara yol açan metruk yapılara yönelik yıkım çalışmaları sürüyor.

Osmangazi Belediyesi’nin, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının meskenine dönüştüğü için sosyal sorunlara yol açan metruk yapılara yönelik yıkım çalışmaları sürüyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son olarak yasal süreci tamamlanan Tayakadın Mahallesi Elmalık Caddesi üzerinde yer alan metruk bir binanın kontrollü yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım öncesi çevre güvenliğini alan ekipler, daha sonra iş makinesi desteğiyle harabeye dönen yapıyı yıktı. Yıkımın sonunda ortaya çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi. Yıkıma tanık olan mahalle sakinleri, madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle endişe duyduklarını ifade ederek, yıkım dolayısıyla ekiplere teşekkür ettiler.

Belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaların, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarının devam edeceğini söyledi.