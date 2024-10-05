Osmangazi Belediyesi'nin Ziraat Parkı'nda düzenlediği Yaza Veda konserinde sahne alan Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası, farklı dillerden şarkılar ve kültürlerden harmanlayarak söylediği şarkılarla Bursalılara müzik dolu bir gece yaşattı.Ersel NALBANT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Sanatı ve sanatçıyı desteklemek için çalışmalarına yön veren Bursa Osmangazi Belediyesi, düzenlediği çeşitli etkinliklerle Bursalıların sanatla olan bağını güçlendirmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi’nin Ziraat Parkında düzenlediği ve Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası ve Dağ ozanı Menteşeli Cengiz’in sahne aldığı yaza veda gecesinde Balkan müziği Ezgileri eşliğinde Bursalılar hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşadılar.

Osmangazi Belediye Başkan yardımcısı Mutlu Esendemir”in yanı sıra Bursalıların Ziraat Parkını hınca hınç doldurduğu gece Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası'nın çalıp söylediği şarkılarla kendinden geçen Bursalılar müzik dolu bir gece geçirmenin keyfini doyasıya çıkardılar.

Konserde, farklı dillerden şarkılar, farklı kültürleri harmanlayarak, söyleyen birbirinden değerli saz ve söz sanatçılarından oluşan Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası, konser sonunda, uzun süre ayakta alkışlandı.

Gecede ayrıca sahne alan Osmangazi Belediyesi Halkoyunları ekibi izleyicilere muhteşem bir dans gösterisi sundu.