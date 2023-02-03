Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda ve Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan İç Anadolu bölgesinin en büyük kariyer fuarı İKAF’23 için hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda ve Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan İç Anadolu bölgesinin en büyük kariyer fuarı İKAF’23 için hazırlıklar sürüyor.

Hazırlıklar çerçevesinde paydaş üniversite ve illerin koordinasyonunu artırmak aynı zamanda fuarın daha verimli geçmesini sağlamak adına Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel ve Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli, İç Anadolu Kariyer Fuarı Paydaş Üniversitelerimizden Eskişehir Osmangazi Üniversitesine (ESOGÜ) bir ziyaret gerçekleştirdi. Rektör Erdal ve beraberindeki heyet ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak’ı makamında ziyaret ederken iki üniversite yetkilileri İKAF’23 ve hazırlık sürecine dair görüş alışverişinde bulundu.

“İKAF’23 için öğrencilerimiz ve şehrimiz için önem arz ediyor”

İKAF’23 Bilgilendirme Toplantısı’nda söz alan Rektör Erdal konuşmasında şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda bölgemizdeki 20 paydaş üniversite ile birlikte Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan İKAF’23’e ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. İKAF’23 hem öğrencilerimiz ve mezunlarımız hem de şehrimiz ve işverenlerimiz adına büyük önem arz ediyor. 60 binden fazla öğrenci ve yüzlerce firmanın İKAF’23’te yerini almasını öngörüyoruz ve çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İKAF’23 için tüm paydaşlarımızla birlikte koordineli bir şekilde hep birlikte çalışıyoruz. Destekleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesine ve Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak’a teşekkür ediyorum.”

“ESOGÜ de İKAF’23’e hazırlanıyor”

Toplantıda İKAF’23 için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirten ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak konuşmasının devamında şunları söyledi, “İKAF’23’e biz de ESOGÜ olarak hazırlanıyoruz. Öğrencilerimizi ve mezunlarımızı bu büyük fuar hakkında bilgilendiriyoruz. Öte yandan kurumsal olarak Anadolu Üniversitesi ile mevcut iş birliğimizi İKAF’23 özelinde daha da genişletiyoruz. İKAF’23’ün paydaş üniversitelerinden biri olarak bu fuarın şehrimize ve bölgemize katkılarının da büyük olacağını düşünüyoruz. Ziyaretleri için Anadolu Üniversitesine ve Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’a teşekkür ederim.”