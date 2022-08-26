Osmangazi Belediyesi tarafından Bulgaristan’ın Filibe kentinde düzenlenen sünnet şöleninde, 135 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Aşure ikramının da yapıldığı şölende soydaşlar ile bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gönüllerin sınır tanımadığına vurgu yaptı.

Osmangazi Belediyesi tarafından Bulgaristan’ın Filibe kentinde düzenlenen sünnet şöleninde, 135 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Aşure ikramının da yapıldığı şölende soydaşlar ile bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gönüllerin sınır tanımadığına vurgu yaptı.

Osmangazi Belediyesi, Balkanlar’daki ecdat yadigârı topraklarda yaşayan soydaşlar ile bağlarını her geçen gün güçlendirirken, düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle manevi değerlerin o bölgelerde de yaşatılmasını sağlıyor. Bulgaristan’ın Filibe kentinde Filibe Müftülüğü ile ortaklaşa düzenlenen toplu sünnet şöleninde 135 çocuk sünnet olurken, büyük bir coşku yaşandı.

Sünnet şöleninin yapıldığı alanda soydaşlar ile bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’dan kucak dolusu selam getirdiğini belirterek, “Bursa’mız, Anadolu’nun değişik illerinden Kafkaslar’dan, Balkanlar’dan, Filibe’den ve Kırcaali’den gelen kardeşlerimizin yaşadığı bir şehir. Bursa’daki akrabalarınızdan, kardeşlerinizden kucak dolusu selam getirdik. Sizlerin güzelliğini ve selamlarını da Bursa’daki hemşehrilerimize ileteceğiz. Ülkeler arasında sınırlar olsa da, gönüllerin sınırları yok” dedi.

Dündar: “En büyük zenginliğimiz gençlerimiz”

Komşu iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin güzel bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Dündar, “Bizler de bu güzelliğin devamı ve güçlenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. İki kardeş ülkenin ilişkileri insanlara da yansıyor. Bu sene düzenlediğimiz şölende 135 çocuğumuz sünnet oldu. Bu çocuklar, bizim geleceğimiz. Katkısı olanlardan Allah razı olsun. Rabbim başka mürüvvetlerini de göstersin inşallah. Allah, hepsine zihin açıklığı versin. Bu çocuklar arasından mühendis de, avukat da, doktor ve milletvekili de çıkar. Çocuklarımıza sahip çıkıp iyi yetiştirirsek, geleceğimiz emin ellerde demektir. Avrupa’daki ülkelere göre bizim en büyük zenginliğimiz işte bu gençliğimizdir. Gençliğimize sahip çıkıyoruz, onları geleceğe hazırlıyoruz. Sünnet şölenimiz hayırlı olsun.” diye konuştu.

Kur’an-ı kerim tilaveti ve okunan dualar ile 135 çocuk erkekliğe ilk adımı atarken, Filibe Müftülüğü ve aileler desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Başkan Dündar, sünnet şöleninin ardından Filibe Muradiye Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından aşure ikramında bulundu. Bulgaristan’da yaşayan soydaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Başkan Dündar, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Sünnet şöleni ve aşure ikramı programına; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Sofya Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Erman Topçu, Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Halit İslam Tarı, Bulgaristan Diyaneti Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik, Sofya Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Erdal Atalay, Filibe Encümen Başkanı Ahmet Pehlivan ve Filibe Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Armağan Al ile bölgede yaşayan soydaşlar katıldı.

Başkan Dündar, Bulgaristan programında Sofya Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Erman Topçu ve Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Halit İslam Tarı’yı da makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.